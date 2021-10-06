Брітні Спірс образилась на родичів, які не рятували її від опікунства батька

Минулого тижня батька Брітні Спірс відсторонили від опікунства над зірковою донькою. Уперше за 13 років вона відчула себе самостійною. Так, співачка натякнула, що її рідні були співучасниками тиранії, адже ніяк не рятували її.

Після 13 років під жорстокою опікою батька Брітні Спірс нарешті вільна робити й говорити те, що хоче. Схоже, багатомільйонна публіка поступово дізнаватиметься правду про її життя. Не дивно, що розпочала артистка зі стосунків з родичами.

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Вона зізналась, що близькі знали про її багаторічні страждання й навіть не намагалися допомогти. "Вибач, ти перебуваєш під опікою", – процитувала Брітні Спірс слова рідних. Відтак, за свою свободу знаменитість подякувала не сестрі, не мамі, не брату, а адвокату Метью Розенгарту.

Щемливий допис Брітні доповнила картинкою, на якій дівчина занурюється під воду й рятує свою непритомну сестру. Схоже, це закид на адресу Джеймі Лінн Спірс.

у червні сестра Брітні Спірс пояснила, що зумисне роками не реагувала на скандал з опікунством , бо зірка нібито повинна була сама підняти голос. За її словами, вона підтримувала співачку задовго до руху #FreeBritney.

Картинка з інстаграму Брітні Спірс

Яким було опікунство над Брітні Спірс

Джеймс Спірс був проти того, щоб донька виходила заміж і народжувала дітей, тому забороняв їй видалити протизаплідну спіраль.

Чоловік силоміць давав Брітні надто велику дозу літію – препарату від біполярного розладу, після якого вона почувалась ніби напідпитку.

Натомість ексохоронець співачки бачив, як її поїли наркотиками та протизаплідними, які давали ефект галюцинацій.

Згодом стало відомо, що охоронна фірма прослуховувала розмови Брітні Спірс з синами й коханим, а також мала доступ до її телефона. Ба більше, вона слідкувала за акаунтами Сема Асгарі, з яким заручилась співачка.

Повний текст публікації Брітні Спірс:

Ця картина для мене все! Мені хочеться плакати... Вона рятує свою божественну сестру!

Якщо у вас є друг, який чотири місяці живе в будинку без машини, без телефону, без дверей, щоб усамітнитися, повинен працювати близько 10 години на день 7 днів на тиждень і здавати тонни крові щотижня, без вихідних… Я наполегливо рекомендую вам забрати свого друга і вивести його з пекла! Або ви будете схожі на мою сім'ю, яка казала: "Вибач, ти перебуваєш під опікою". На щастя, я знайшла чудового адвоката, який допоміг змінити моє життя.