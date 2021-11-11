Брітні Спірс готується до весілля: яка знаменита дизайнерка пошиє їй сукню

Американська виконавиця Брітні Спірс займається підготовкою до свого весілля з Семом Асгарі. Днями зірка привідкрила подробиці майбутньої церемонії. Весільну сукню для Брітні створить Донателла Версаче.

Пройшло близько двох місяців після заручин Брітні Спірс та Сема Асгарі. Знаменитість вирішила не відкладати підготовку до весілля надовго, а тому вже почала її. Про це вона розповіла у своєму інстаграмі.

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Хто пошиє весільну сукню для Брітні Спірс

Виконавиця опублікувала кілька яскравих фото, на яких позує у пишній блідо-рожевій сукні довжини максі. Та зірка зауважила – не це вбрання стане її весільним.

Ні, це не моя весільна сукня… Донателла Версаче шиє мені вінчальне вбрання, поки що ми це обговорюємо… Доброї ночі, друзі,

– написала артистка.

Так, весільну сукню для Брітні Спірс створить італійський модний дім Versace. Та більше деталей співачка не розповіла.



Брітні Спірс у рожевій сукні / Фото з інстаграму Брітні Спірс



Брітні Спірс у рожевій сукні / Фото з інстаграму Брітні Спірс

Що відомо про весілля Брітні Спірс

Близько 13 років американська зірка перебувала під опікунством батька. У 2021 році вона вперше особисто виступила в суді й розповіла, що її опікун не дозволяв їй вагітніти. Також ходили непідтверджені чутки, що Брітні Спірс навіть не могла вийти заміж без дозволу Джеймі Спірса.

Перші чутки про те, що знаменитість втретє виходить заміж, з'явилися у липні. Тоді Брітні побачили з кільцем на безіменному пальці. Згодом бойфренда співачки помітили у магазині Cartier.

Але коли батько співачки відмовився від посади опікуна, стало відомо, що артистка заручилась із Семом Асгарі. Закохані опублікували чарівні кадри, а Брітні показала каблучку з каменем.

У ЗМІ повідомляли, що Спірс та Асгарі хочуть зіграти весілля на Гаваях. Дата церемонії невідома, але за даними інсайдерів, все має статися до 2 грудня (40-річчя знаменитості).