Бред Пітт виграв суд проти Анджеліни Джолі: хто тепер опікуватиметься дітьми

Майже п'ять років Бред Пітт судився з Анджеліною Джолі за спільну опіку над шістьма дітьми. За попереднім рішенням судді, актор виборов у колишньої дружини рівні права на нащадків.

Посилаючись на адвокатів акторів, джерело інформує, що Бред Пітт виграв суд проти Анджеліни Джолі. Приватний суддя Джон Удеркірк, якого найняло експодружжя, детально розглянув справу – вислухав показання свідків, спеціалістів і психологів, що спілкувалися з дітьми. Він постановив, що екси мають рівні права на опіку над шістьма нащадками!

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"Бред просто намагався проводити більше часу зі своїми дітьми. Очевидно, що Анджеліна робила все можливе, щоб цього не допустити. Цей процес тривав кілька місяців, і було залучено багато свідків, експертів, терапевтів та інших людей, які були поряд з дітьми, і рішення базується на цьому", – йдеться в джерелі.

Попри те, що судова тяганина між Бредом Піттом і Анджеліною Джолі, яка тривала довгих п'ять років, підходить до логічного завершення, багатодітна матуся готова продовжувати юридичну боротьбу.

Судовий процес Бреда Пітта та Анджеліни Джолі щодо опіки над дітьми: останні новини