Боротьба голлівудського експодружжя за дітей триває вже понад чотири роки. Напередодні нового слухання Анджеліна Джолі надала докази домашнього насилля з боку Бреда Пітта. Проти зіркового батька виступив і старший син Меддокс. Він вже дав свідчення і відмовився від прізвища Пітт.

У п'ятницю, 12 березня, Анджеліна Джолі подала до суду документи, в яких звинуватила ексчоловіка в домашньому насильстві. У паперах вказано, що шестеро спільних дітей колишнього подружжя також готові запропонувати докази проти зіркового татка Бреда Пітта. Першим це зробив 19-річний Меддокс.

Важливо Анджеліна Джолі має докази домашнього насилля з боку Бреда Пітта, – ЗМІ

Старший син Бреда Пітта дав свідчення проти батька

Як повідомили інсайдери, старший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта став на бік матері та дав показання проти свого батька. Він також виступ з вимогою змінити прізвище Пітт на Джолі в усіх офіційних документах. Хлопець прагне стати Меддокс Джолі.

Меддокс вже давав свідчення в триваючих суперечках про опіку, і це не дуже приємно для Бреда. Він відмовився використовувати прізвище Пітта в документах, вказавши натомість лише Джолі. Меддокс хоче офіційно змінити своє прізвище на Джолі,

– йдеться в джерелі.

Зазначимо, що місяцем раніше від прізвища батька відмовилася й донька Шайло. Щоправда, зміни стосуються лише секретного акаунту дівчинки в соцмережах. У ньому вона змінила прізвище з Джолі-Пітт на Джолі. Варто додати, що Анджеліна Джолі зумисне підігріває конфлікт з колишнім чоловіком, залучаючи до шлюборозлучного процесу дітей.

"За останні чотири з половиною роки Анджеліна подала низку заяв, які були розглянуті судом і визнані необгрунтованими. Анджеліна і раніше використовувала дітей, щоб образити Бреда Пітта, і зараз це схожа поведінка. Цей витік документів був зроблений, щоб нашкодити Бреду", – заявили інсайдери, близькі до актора.