Брат Кейт Міддлтон зізнався, де пропадав після свого весілля з коханою
Джерело:інстаграм Джеймса Міддлтона
Брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон всередині вересня одружився з давньою коханою Еліз Тевен. Він активно вів інстаграм-блог, проте після весілля зник з мережі. Пару днів тому він опублікував фото з домашнім улюбленцем на зізнався, що насолоджувався часом з дружиною.
Незважаючи на публічність своєї рідної сестри Кейт Міддлтон, 34-річний чоловік веде закритий спосіб життя. Весілля пари пройшло у Франції 13 вересня, а туди запросили лише найближчих друзів та родичів. Понад 2 місяці Джеймс не з'являвся в мережі, влаштувавши собі "детокс" від соціальних мереж.
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І ми повернулися. Я був занурений в обійми та насолоджувався першими місяцями перебування з моєю новою дружиною. Я зрозумів, що випадково пройшов соціальну детоксикацію, що, я вважаю, непогано… Але ми повернулися – сподіваюся, ви не проти,
– зазначив Міддлтон.
Чоловік рекомендує усім своїм прихильникам час від часу вимикати соціальні мережі і телефони, та насолоджуватись справжнім життям.
Джеймс Міддлтон повернувся в інстаграм після весілля / Фото з інстаграму чоловіка
Що відомо про особисте життя Джеймса Міддлтона
- Весілля Джеймса та Еліз відбулося у французькій провінції Прованс, де живе батько Еліз — Жан-Габріель Тевене.
- На весіллі були близько 50 гостей, у тому числі й батьки нареченого Керол і Майкл Міддлтони, його сестра Піппа з чоловіком Джеймсом Меттьюсом і двома їхніми дітьми — Артуром і Грейс, а також старша сестра Джеймса Кейт з чоловіком Вільямом та дітьми – Джорджем, Шарлоттою і Луї.
- Джеймс та Еліз познайомилися у 2018 році в одному з британських клубів – South Kensington.
- Вони зустрічалися менше ніж рік і Джеймс вирішив освідчитися коханій. Чоловік оголосив про заручини у своєму інстаграмі, опублікувавши фото з майбутньою дружиною. Він подарував обраниці розкішну каблучку з синім каменем.
- Відомо, що Еліз Тевер родом з Франції. Вона працює фінансовим аналітиком і підтримує коханого у прагненні уникати уваги журналістів.
- Перед пандемією коронавірусу Джеймс розповідав, що мав досвід клінічної депресії, а пережити її йому допомогли собаки.