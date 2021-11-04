Брат Кейт Міддлтон зізнався, де пропадав після свого весілля з коханою

Брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон всередині вересня одружився з давньою коханою Еліз Тевен. Він активно вів інстаграм-блог, проте після весілля зник з мережі. Пару днів тому він опублікував фото з домашнім улюбленцем на зізнався, що насолоджувався часом з дружиною.

Незважаючи на публічність своєї рідної сестри Кейт Міддлтон, 34-річний чоловік веде закритий спосіб життя. Весілля пари пройшло у Франції 13 вересня, а туди запросили лише найближчих друзів та родичів. Понад 2 місяці Джеймс не з'являвся в мережі, влаштувавши собі "детокс" від соціальних мереж.

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І ми повернулися. Я був занурений в обійми та насолоджувався першими місяцями перебування з моєю новою дружиною. Я зрозумів, що випадково пройшов соціальну детоксикацію, що, я вважаю, непогано… Але ми повернулися – сподіваюся, ви не проти,

– зазначив Міддлтон.

Чоловік рекомендує усім своїм прихильникам час від часу вимикати соціальні мережі і телефони, та насолоджуватись справжнім життям.



Джеймс Міддлтон повернувся в інстаграм після весілля / Фото з інстаграму чоловіка

Що відомо про особисте життя Джеймса Міддлтона