Несмотря на публичность своей родной сестры Кейт Миддлтон, 34-летний мужчина ведет закрытый образ жизни. Свадьба пары прошла во Франции 13 сентября, а туда пригласили только самых близких друзей и родственников. Более 2 месяцев Джеймс не появлялся в сети, устроив себе детокс от социальных сетей.
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И мы вернулись. Я был погружен в объятия и наслаждался первыми месяцами пребывания с моей новой женой. Я понял, что случайно прошел социальную детоксикацию, что, я считаю, неплохо... Но мы вернулись – надеюсь, вы не против,
– отметил Миддлтон.
Мужчина рекомендует всем своим поклонникам время от времени выключать социальные сети и телефоны, и наслаждаться настоящей жизнью.
Джеймс Миддлтон вернулся в инстаграм после свадьбы / Фото из инстаграма мужчины
Что известно о личной жизни Джеймса Миддлтона
- Свадьба Джеймса и Элиз состоялась во французской провинции Прованс, где живет отец Элиз — Жан-Габриэль Тевене.
- На свадьбе было около 50 гостей, в том числе и родители жениха Кэрол и Майкл Миддлтоны, его сестра Пиппа с мужем Джеймсом Меттьюсом и двумя их детьми — Артуром и Грейс, а также старшая сестра Джеймса Кейт с мужем Уильямом и детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи.
- Джеймс и Элиз познакомились в 2018 году в одном из британских клубов – South Kensington.
- Они встречались меньше чем год, и Джеймс решил сделать предложение любимой. Мужчина объявил о помолвке в своем инстаграме, опубликовав фото с будущей женой. Он подарил избраннице роскошное кольцо с синим камнем.
- Известно, что Элиз Тевер родом из Франции. Она работает финансовым аналитиком и поддерживает любимого в стремлении избегать внимания журналистов.
- Перед пандемией коронавируса Джеймс рассказывал, что имел опыт клинической депрессии, а пережить ее ему помогли собаки.