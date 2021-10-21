Якщо принц Гаррі та Меган Маркл ніколи не соромились своїх почуттів на людях, то принц Вільям як другий спадкоємець британського престолу не дозволяє собі зайвого. Він, як і його дружина Кейт Міддлтон, скупо проявляє любов під прицілом камер. Зазвичай подружжя не обіймається на публіці, однак не цього разу.

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Королівський фотограф Кріс Джексон зробив кілька фото за лаштунками церемонії Earthshot Prize Awards. Громадськість нарешті побачила, з якою ніжністю і трепетом герцоги Кембриджські ставляться одне до одного – грайливо усміхаються та тримаються за руки.

На фото видно, як Кейт Міддлтон пишається принцом Вільямом, коли той повертається після промови перед величезною аудиторією палацу Alexandra Palace. За лаштунками подружжя встигло поспілкуватися з Еммою Вотсон. Їхня зустріч також видалась теплою і сповненою емоцій.

За кадром на першій церемонії Earthshot Prize Awards,

– лаконічно підписала королівська пара.

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Зазначимо, на церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards Кейт Міддлтон одягла лавандову сукню від улюбленого бренду Alexander McQueen. У ній герцогиня Кембриджська з'являлась 10 років тому. Дізнавайтеся більше про її вишуканий образ.