Бойфренд Дорофєєвої показав, як співачка проводить час з його дітьми: милі фото

Українська співачка Надя Дорофєєва та її бойфренд Михайло Кацурін показують все більше спільних фото. Тепер вони поділилися кадрами, на яких няньчать дітей.

Українська співачка Надя Дорофєєва більше не тримає особисте за сімома замками й ділиться новими фото зі своїм бойфрендом. У мережі закохана пара показала фото, як проводила час з дітьми.

Зверніть увагу Надя Дорофєєва перевипустила хіт raznotsvetnaya українською: як він звучить тепер

Як Дорофєєва і Кацурін проводять час разом

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін днями сходили до ресторану. Чоловік годував 1-річного сина Івана, а тим часом артистка гралась з 6-річною донькою Сашею.

Людське хитросплетіння,

– прокоментував фото ресторатор.

Фото Дорофєєвої з донькою опублікував Кацурін, тоді як Надя сфотографувала коханого з сином. "Чоловіки на нараді", – так зірка підписала світлину.



Михайло Кацурін з сином / Фото з інстаграм-сторіз



Надя Дорофєєва з донькою Кацуріна / Фото з інстаграм-сторіз