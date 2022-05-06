Борцям за Україну: Христина Соловій презентувала пісню "Я твоя зброя"
Джерело:ютуб-канал Христини Соловій
Співачка Христина Соловій презентувала трек "Я твоя зброя". Напередодні повномасштабного вторгнення вона публікувала демо-версію пісні, однак війна змінила плани на прем'єру. І мрійники всієї країни, як заповіла пісня, тепер "лаштують зброю" з однією ціллю – перемогти.
Артистка зізналася, що для неї це одна з найважчих пісень. Друг Христини – Андрій Балан подарував їй текст, а напередодні повномасштабного вторгнення дівчина відчувала тривогу, яка підштовхнула написати музику.
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Це пісня про мрію. Мрію про мир. І я присвячую її кожному, хто бере до рук зброю з метою відстояти Україну та право українців на існування. Ви несете мир!
– наголосила виконавиця.
Нині кожен українець мріє про перемогу, про мирне небо, повернення додому, возз'єднання з сім'ями. Прагне відчувати свободу та робити звичні речі.
Бажання перемогти є нашою найсильнішою зброєю,
– сказала Христина.
У кліпі на пісню зобразили українську весну, з флером ностальгії за мирним життям, мрії про романтичні часи у переможному майбутньому. Режиисер відео Юрій Катинський зауважив: "Весна є противагою образу зими у пісні, що з 2014 року приносить нам війну. Весна – це символ життя, пробудження і перемоги над зимою, як символом смерті. Весна приходить попри війну, а мрія сильніша за війну".
"Я твоя зброя" – це сучасне продовження традиції пісень, які оспівують визвольні змагання. Це пісня української перемоги.
Христина Соловій – "Я твоя зброя": дивіться відео онлайн
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