Не через статистику, – блогер Шелудяк пояснив, чому не публікує збори та як допомагає ЗСУ
Джерело:"Розмова"
Блогер Богдан Шелудяк, відомий під ніком Буше, рідко поширює збори на ЗСУ в соцмережах. Він запевняє, що причина цього – не статистика в інстаграмі.
Буше майже не публікує збори серед підписників. Але попри це блогер вважає, що робить достатньо для перемоги України у війні.
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Чому Шелудяк не поширює збори на ЗСУ
Блогер запевняє, що статистика тут ні до чого, адже він може тижнями не з'являтися в мережі.
Поясню, чому я цього не роблю. Я публікував збори перевірених людей, яких я знаю. Крім того, багато зборів знайомих ми з командою закривали власними силами. Ми про це не афішували, тому я не писав в інстаграмі,
– пояснив Богдан.
Він додав, робить це перед собою, тому ніде не говорить про свої донати.
Як Буше допомагає ЗСУ
Нещодавно він разом з командою передав 400 тисяч гривень зі свого бізнесу в батальйон "Добробат" на відбудову дитячого будинку в Бучі.
Ще раніше вони відкрили на Контрактовій площі благодійну криптоферму, де всі бажаючі могли задонатити в цей батальйон.
Спочатку ми збирали гроші на ЗСУ, а потім до нас звернувся "Добробат". Ми зібрали донатами лише 100 тисяч гривень. Тому ми з командою вирішили виділити гроші, щоб закрити цей збір,
– відповів Шелудяк.
Дивіться повне інтерв'ю з Богданом Шелудяком: відео
Блогери не поширюють збори на ЗСУ
- Нещодавно за це критикували Юлію Вербу. Стендап-комік Антон Тимошенко висловився про блогерку, яка в соцмережі активно показує своє життя, але не поширює збори та не розповідає про війну.
- Верба відповіла коміку та заявила, що робить донати тихенько та не хвалиться тим, як допомагає війську. Вона вважає, що показувати це світу не потрібно.
- Водночас Антон Тимошенко у відповідь записав звернення до всіх інстаграм-блогерів. Він пояснив, чому зараз потрібно "мірятися донатами" і показувати їх своїй аудиторії. На його думку, це важливо робити, щоб аудиторія брала приклад.