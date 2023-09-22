Інфлюенсер та ведучий Богдан Шелудяк (також відомий як Богдан Буше) зізнався, що майже не отримує повідомлення штибу: "чому не на фронті". Він вважає, що робить достатньо для перемоги України у війні.

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Як Шелудяк відреагує на повістку

Богдан Шелудяк вважає, що йому "не доведеться червоніти" після перемоги за те, що він зробив і чого не зробив. Та якщо блогер отримає повістку, то робитиме те, що й належить.

Мабуть, що прийдеться. Хоча я в цьому плані максимальний пацифіст. Але до стосовно людей, які прийшли тебе вбивати, ти не можеш бути пацифістом. Якщо так трапиться, то я буду діяти так, як потрібно діяти,

– зізнався Богдан.

Інтерв'ю з Богданом Шелудяком: дивіться відео онлайн

Зауважимо, свого часу Віталій Козловський щодо повістки казав, що коли вона прийде, то "відмазуватися не буде". Артист свого слова дотримав, коли його мобілізували. Він пройшов навчання і зараз перебуває на фронті у лавах бригади "Рубіж" Гвардії наступу.

Богдан Буше про друзів, яких втратив

Ведучий зізнався, що має багато друзів та знайомих, які перебувають у Збройних Силах. Деяких з них вже немає в живих.

Ще в березні 2022 року не стало мого друга дитинства, мого сусіда. Він був військовим і одразу, коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов воювати. І протягом 22 року ще кілька людей…

– поділився Богдан.

Він зізнався, що складно описати свій стан у моменти, коли чуєш ці трагічні новини. Адже спустошення відчуваєш навіть тоді, якщо довго не спілкувався з людиною.

"Ти відчуваєш просто спустошення, згадуєш моменти й сумуєш за людиною. Навіть якщо ви останніми роками не спілкувалися, ця людина відігравала певну роль у твоєму житті. І ти розумієш, що ти її вже ніколи не побачиш і не почуєш", – зауважив Шелудяк.