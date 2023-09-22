Буше майже не публікує збори серед підписників. Але попри це блогер вважає, що робить достатньо для перемоги України у війні.

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Чому Шелудяк не поширює збори на ЗСУ

Блогер запевняє, що статистика тут ні до чого, адже він може тижнями не з'являтися в мережі.

Поясню, чому я цього не роблю. Я публікував збори перевірених людей, яких я знаю. Крім того, багато зборів знайомих ми з командою закривали власними силами. Ми про це не афішували, тому я не писав в інстаграмі,

– пояснив Богдан.

Він додав, робить це перед собою, тому ніде не говорить про свої донати.

Як Буше допомагає ЗСУ

Нещодавно він разом з командою передав 400 тисяч гривень зі свого бізнесу в батальйон "Добробат" на відбудову дитячого будинку в Бучі.

Ще раніше вони відкрили на Контрактовій площі благодійну криптоферму, де всі бажаючі могли задонатити в цей батальйон.

Спочатку ми збирали гроші на ЗСУ, а потім до нас звернувся "Добробат". Ми зібрали донатами лише 100 тисяч гривень. Тому ми з командою вирішили виділити гроші, щоб закрити цей збір,

– відповів Шелудяк.

Дивіться повне інтерв'ю з Богданом Шелудяком: відео

Блогери не поширюють збори на ЗСУ