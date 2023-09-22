Буше почти не публикует сборы среди подписчиков. Но несмотря на это блоггер считает, что делает достаточно для победы Украины в войне.
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Почему Шелудяк не распространяет сборы на ВСУ
Блогер уверяет, что статистика здесь ни при чем, ведь он может неделями не появляться в сети.
Объясню, почему я этого не делаю. Я публиковал сборы проверенных людей, которых я знаю. Кроме того, многие сборы знакомых мы с командой закрывали собственными силами. Мы об этом не афишировали, поэтому я писал в инстаграмме,
– объяснил Богдан.
Он добавил, что делает это перед собой, поэтому нигде не говорит о своих донатах.
Как Буше помогает ВСУ
Недавно он вместе с командой передал 400 тысяч гривен из своего бизнеса в батальон "Добробат" на восстановление детского дома в Буче.
Еще раньше они открыли на Контрактовой площади благотворительную криптоферму, где все желающие могли задонатить в этот батальон.
Сначала мы собирали деньги на ВСУ, а потом к нам обратился "Добробат". Мы собрали донатами всего 100 тысяч гривен. Поэтому мы с командой решили выделить деньги, чтобы закрыть этот сбор,
– ответил Шелудяк.
Смотрите полное интервью с Богданом Шелудяком: видео
Блоггеры не распространяют сборы на ВСУ
- Недавно за это критиковали Юлию Иву. Стендап-комик Антон Тимошенко высказался о блогершке, которая в соцсети активно показывает свою жизнь, но не распространяет сборы и не рассказывает о войне.
- Верба ответила комику и заявила, что делает тихо донаты и не хвастается тем, как помогает войску. Она считает, что показывать это миру не нужно.
- В то же время Антон Тимошенко в ответ записал обращение ко всем инстаграм-блоггерам. Он объяснил, почему сейчас нужно "мериться донатами" и показывать их своей аудитории. По его мнению, это важно, чтобы аудитория последовала примеру.