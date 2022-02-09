Блогерка Софія Стужук зізналась, що її роман з Пустовітом був фейковим

Українська скандальна блогерка Софія Стужук після смерті ексчоловіка Дмитра від COVID-19 неодноразово потрапляла під приціл камер через її нові романи. Один з них був "пов'язаний" із Ігорем Пустовітом – тим самим, який обговорювала вся Україна у 2021 році.

За останні півтора року Софія Стужук зустрічалась з голландським футболістом та мала близькі стосунки з учасником "Холостячки-1" Андрієм Шатирко. Одним з останніх її бойфрендів начебто був Ігор Пустовіт – чоловік з Івано-Франківська, який у 2021 році розлучився з іншою блогеркою Сашею Бо. Вона звинувачувала його у аб'юзі та шантажі, але той все заперечував і називав його стосунки з блогеркою "стокгольмським синдромом".

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"Це інструмент"

Наприкінці минулого року соцмережі, зокрема тікток, вибухнув відеороликами, де Софію Стужук побачили в компанії Пустовіта на відпочинку в Буковелі. Вони обіймались, тримались за руки, публікували спільні кадри в соцмережах. До слова, Софія раніше була близькою подругою сім'ї Пустовітів, зокрема і Саші Бо. Зараз у відвертому інтерв'ю вона поділилась, що вони вдавали почуття одне між одним для хайпу.

Для блогерів – це інструмент. Є хайп дуже нечесний і якийсь неекологічний, трешовий… А коли воно без обману, а просто подвійний сенс, як люди здогадаються… чому б не повеселитися,

– заявила Стужук.



Софія Стужук та Ігор Пустовіт в Буковелі / Фото з інстаграму блогерів

Також вона додала, що одного разу Саша Бо бачила їх за сніданком в закладі, але не стала влаштовувати сцен, а просто привіталась. Зараз Саша відписана від неї в інстаграмі, але Софія не поспішає цього робити.

"Ми дуже різні. Ми бачили її, коли снідали з Ігорем разом. Вона повз нас пройшла, привіталася і все. Вона від мене відписалася, я від неї ні, мені цікаво дивитися", – додала Стужук.

До слова Не мій типаж, – Софія Стужук про стосунки з Андрієм Шатирком

Окрім Саші, у Стужук зіпсувались стосунки і з Шатирком. Коли в мережі почали підозрювати про роман з Пустовітом, чоловік написав гнівний допис в інстаграмі, де звернувся до Стужук. Він заявив, що його подруга знову вступила в аб’юзивні стосунки, і він більше нічого не хоче про неї знати. З того часу Стужук і Шатирко не спілкуються.