До особистого життя Софії Стужук часто прикута увагу публіки, адже в блогерки є багато шанувальників. Раніше їй приписували роман з учасником "Холостячки" Андрієм Шатирком, однак багатодітна матуся запевняє, що між ними були лише дружні стосунки.

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Софія Стужук про Андрія Шатирка

З Андрієм Софія познайомилася ще до смерті чоловіка. Вони почали спілкуватися в інстаграмі, мали працювати разом, але не вийшло. За день чи два до смерті Дмитра Стужука Андрій написав блогерці, вони зустрілися за вечерею. Потім Шатирко турбувався про Софію після смерті чоловіка.

Тоді мені була потрібна підтримка, чоловіче плече. Ми з ним інколи гуляли, розмовляли, він мене підтримував. У нас були схожі світогляди,

– пригадала Софія.

Навесні Софія з дітьми, подругою та мамою мала їхати в Лос-Анджелес на зйомки проєкту. У майже ті самі дати мав летіти в США й Андрій. Тоді Стужук запропонувала йому полетіти разом, оскільки вона орендує великий будинок, є багато кімнат, вони зможуть подорожувати Америкою, робити гарні фото. І Шатирко погодився. За день до вильоту подрузі Софії відмовили в продовженні візи, тому з дітьми блогерці допомагав Андрій.

Він не мій типаж і я не його типаж. У нас були дружні стосунки, обом було комфортно,

– прокоментувала блогерка.

Вони проговорили, що лише друзі, ділилися подробицями особистого життя, однак не відчували симпатію один до одного. Та в інстаграмі часто з'являлися фотографії, на яких Андрій та Софія позували разом, виглядали сім'єю. Шатирко піклувався про дітей блогерки. Бували моменти, коли вона навіть замислювалася над тим, чи подобається їй Андрій. Однак Шатирко одразу зазначив, що між ними лише дружба.



Софія Стужук з дітьми та Андрієм Шатирко / Фото з інстаграму блогерки

Особисте життя Софії Стужук

Блогерка була одружена з Дмитром Стужуком, який помер у 2020 році. У шлюбі в пари народилося троє дітей: син Девід, доньки Лоліта та Олівія.

Після смерті Дмитра Софію підозрювали у романі з учасником "Холостячки" Андрієм Шатирком. Він місяць разом із нею та дітьми жив у Лос-Анджелесі.

Згодо зіркова матуся публікувала фото з Мальдівів, де відпочивала з футболістом з Амстердама. Софія пояснила, що летіла на острів по бартеру, а спортсмена запросила, бо вони тоді спілкувалися. За словами Стужук, це був найгірший відпочинок у її житті, адже вони постійно сварилися й романтичні стосунки не вдалося побудувати.

Також мережею ширилися чутки про роман Софії з Ігорем Пустовітом, який нещодавно розлучився з блогеркою Сашею Пустовіт.

Зараз знаменитість зустрічається з чоловіком з Риги. Наразі його особистість не розсекречує, однак зізнається, що дуже щаслива.

Софія Стужук про стосунки з Андрієм Шатирко: дивіться відео онлайн