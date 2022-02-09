За последние полтора года София Стужук встречалась с голландским футболистом и имела близкие отношения с участником "Холостячки-1" Андреем Шатырко. Одним из последних ее бойфрендов вроде бы был Игорь Пустовит – мужчина из Ивано-Франковска, который в 2021 году развелся с другой блогершей Сашей Бо. Она обвиняла его в абьюзе и шантаже, но тот все отрицал и называл его отношения с блогершей "стокгольмским синдромом".

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"Это инструмент"

В конце прошлого года соцсети, в частности тикток, взорвался видеороликами, где Софию Стужук увидели в компании Пустовита на отдыхе в Буковеле. Они обнимались, держались за руки, публиковали совместные кадры в соцсетях. К слову, София ранее была близкой подругой семьи Пустовитов, в том числе и Саши Бо. Сейчас в откровенном интервью она поделилась, что они изображали чувства друг между другом для хайпа.

Для блогеров – это инструмент. Есть хайп очень нечестный и какой-то неэкологичный, трешовый... А когда оно без обмана, а просто двойной смысл, как люди догадаются... почему бы не повеселиться,

– заявила Стужук.



София Стужук и Игорь Пустовит в Буковеле / Фото из инстаграма блогеров

Также она добавила, еще однажды Саша увидела их за завтраком в заведении, но не стала устраивать сцена просто поздоровалась. Сейчас Саша отписана от нее в инстаграме, но София не спешит этого делать.

"Мы очень разные. Мы видели ее, когда завтракали с Игорем вместе. Она мимо нас прошла, поздоровалась и все. Она от меня отписалась, я от нее нет, мне интересно смотреть", – добавила Стужук.

К слову Не мой типаж, – София Стужук об отношениях с Андреем Шатырко

Кроме Саши, у Стужук испортились отношения и с Шатырком. Когда в сети начали подозревать о романе с Пустовитом, мужчина написал гневное сообщение в инстаграме, где обратился к Стужук. Он заявил, что его подруга снова вступила в абьюзные отношения, и он больше ничего не хочет о ней знать. С тех пор Стужук и Шатырко не общаются.