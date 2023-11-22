Счастливой новостью инстаграм-звезда из Ивано-Франковска поделилась на своей странице в инстаграме. Она показала первое фото крохи.
Интересно Выбрали давно, – Саша Бо рассекретила имя для будущей дочери
Саша Бо в третий раз стала мамой
Инфлюэнсер сообщила, что родила дочь 21 ноября вечером. Девочку решили назвать Верой.
Наша Верочка. Вчера в 21:45 мы наконец-то встретились. 2330 граммов, 49 сантиметров,
– написала блогерша.
Саша Бо стала мамой / Фото из инстаграма Саши Бо
Саша Бо опубликовала первые фото крохи из роддома. Девочку одели в белоснежный человечек и бежевую шапку.
Саша Бо стала мамой / Фото из инстаграма Саши Бо
Саша Бо стала мамой / Фото из инстаграма Саши Бо
Личная жизнь Саши Бо
- Саша Бо впервые вышла замуж в 2015 году за Игоря Пустовита. В браке у бывшей пары родилось двое сыновей – Даниил и Евгений. Через 6 лет Саша и Игорь расторгли брак – тогда их скандальный развод долго обсуждали в сети.
Саша Бо с сыновьями / Фото из инстаграма Саши Бо
- В конце 2021 Саша Бо засветилась с новым бойфрендом – стоматологом Платоном Тарнавским. Уже в апреле будущего года пара обручилась. Пора вышла замуж в сентябре 2022 года.
- Инстаграм-звезда призналась, что из-за сильного стресса потеряла ребенка в начале полномасштабного вторжения. Она поняла, что была беременна, уже во время резкой боли из-за выкидыша.
- Но уже в начале 2023 года Саша Бо снова забеременела и сообщила об этом поклонникам в мае. Беременность блогерши проходила с аномалией: ей был поставлен диагноз ЕАП (единственная артерия пуповины). К счастью, серьезных угроз здоровью ребенка нет.