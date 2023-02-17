Саме завдяки концертам Артем і його команда допомагають ЗСУ, вже майже рік щотижня відправляють на фронт необхідні речі, серед яких автомобілі, амуніція, прилади військової техніки. Пивоваров постійно на зв'язку з нашими військовими й розуміє, що вони потребують цієї допомоги, повідомляє 24 Канал.

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Артем Пивоваров звернувся до тих, хто каже, що концерти не на часі

"Ви як вважаєте, концерти не на часі зараз? Мовчите, скоріш за все ви так не вважаєте. І знаєте що? Так не вважаю не тільки я і моя команда, а про це не думають також наші військові, які щодня боронять нашу країну. І я хочу звернутись до людей, в яких інша думка. Чи зможете ви сказати військовій людині в обличчя, що війна зараз не на часі? Чи зможете ви сказати особисто, що ви зараз не можете допомогти людині, яка потребує допомоги?", – сказав артист зі сцени.

Артем наголосив, що війни триває і ми маємо розуміти, що перемога не постукає до нас у двері сама. Зараз ми маємо єднатися, будь-яким чином. Ми маємо бути гідними дітьми для нашої країни, боронити нашу країну, підтримувати військових, бо ми є їхнім тилом. Кожен має робити те, що вміє найкраще: "Ті люди, які будуть кричати, що концерти "не на часі" не зустрічали війну так, як ми, я особисто, моя сім'я, мої близькі, рідні. Ми бачили це, ми бачили втрати, ми відчули це на собі, ми не хочемо, щоб це продовжувалось, ми будемо робити щодня те, що вміємо робити найкраще за все, допомагати нашій країні будь-яким чином".

І мені начхати, що ви думаєте про це. Мені начхати, я кажу це вам, людям, які побачать це відео. Закрийте свої пельки й допомагайте країні! Або чекайте перемогу, а ми будемо робити те, що вміємо робити найкраще, щодня наближаючи нашу перемогу,

– емоційно висловився артист.

"Бо ми знаємо, що настане цей день, коли розквітне наша країна, врожай на нашій землі, квітучий і родючий врожай. Навіть, якщо нам будуть заздрити, і нехай заздрять, бо ми з вами будемо тільки пишатися, пишатися нашими героями, нашими дітьми, нашими сім'ями. І не треба брати приклад з наших сусідів, не треба сіяти зраду в нашій країні. Бути гідними дітьми сьогодні й зараз. Ми маємо з вами спільну мету – разом йдемо до перемоги. Ми маємо з вами одне велике спільне серце. Жовто-блакитне серце", – підсумував Пивоваров.

Зазначимо, зараз Артем вирушив у благодійний тур Європою. Артист виступить з концертами, щоб зібрати кошти на потреби наших військових. А згодом повернеться в Україну і продовжить зустрічатися з шанувальниками тут. Графік концертів дізнавайтеся на сайті.