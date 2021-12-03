Блогера Олександра Заліска госпіталізували після емоційного відео з вибаченнями

Український блогер з Чернівців Олександр Заліско 3 грудня опублікував два відеоролики, де коментує ситуацію навколо смерті директора Будинку вчених у Львові. Саме у цій будівлі він святкував скандальне БДСМ-свято у День пам'яті жертв Голодомору. Через кілька годин його госпіталізувала карета швидкої допомоги.

Про виклик медичної допомоги та госпіталізацію повідомив в мережі друг Заліска – Лесик. Він опублікував фото та відео, де блогеру надають першу допомогу, поки той лежить на дивані.

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"Сашу госпіталізували… Прошу вас, припиніть. Молю!!! С*кааа", – емоційно підписав допис блогер Лесик.

Відео з карети швидкої допомоги дивіться праворуч:

У відеоролику можна побачити, як автомобіль швидко їде дорогою до лікарні. Лесик в інстаграм-сторіз написав, що причиною виклику медиків стала втрата свідомості Заліска.

Саша 2 рази втрати свідомість, тиск скаче від 160 до 190. Розлад, нервовий зрив,

– написав блогер.



Лесик прокоментував стан здоров'я Заліска / Фото з інстаграм-сторіз

Реакція друзів

На госпіталізацію свого друга вже відреагували його колеги – Олександр Куровський та Олександра Пустовіт. Вони благають людей перестати писати їм погані повідомлення.



Олександр Куровський про госпіталізацію друга / Фото з інстаграм-сторіз



Реакція Олександри Пустовіт / Фото з інстаграм-сторіз

Що передувало ушпиталенню

Зазначимо, що за кілька годин до госпіталізації 29-річний Олександр Заліско опублікував відео, де коментує смерть директора Будинку – Романа Славітича. Блогер співчував родині покійного та зізнався, що усвідомлює свої помилки. Також він попросив "думати про людей, а також про тих, хто опосередковано став учасниками подій і тих, хто читає новини про це".

Через кілька хвилин він опублікував інше відео, де плаче та емоційно просить людей перестати писати йому жорстокі коментарі і звинувачувати його у смерті чоловіка.

Його друзі-блогери також опублікували реакції на смерть очільника Будинку вчених, звинувативши у цьому людей, які "роздули скандал" та журналістів. Деякі з блогерів через певний час видалили свої публікації та опублікували інші, де були лише слова співчуття.

Відомо, що 75-річний Роман Славітич помер після зустрічі із замісником мера Львова у міській раді. Там чоловіку стало погано і після години реанімаційних заходів медики констатували його смерть.

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Про зустріч з Андрієм Москаленком попросив напередодні сам пан Роман у зв'язку з подіями, які стались у День пам'яті жертв Голодомору: у Будинку вчених у той день гучно відзначив своє день народження Заліско.