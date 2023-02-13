Блейк Лайвлі учетверте стала мамою: як дружина Рейнольдса виглядає після пологів

Зіркове подружжя Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс повідомило про поповнення. Акторка опублікувала фото, на якому уже не видно її вагітного животика.

Американські актори Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі вчетверте стали батьками. Про це стало відомо з фото, яке опублікувала Блейк у своєму інстаграмі.

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Блейк Лайвлі стала мамою

Артистка поділилась знімком з чоловіком та його мамою Таммі. У дописі вона показала фото страв, які підготувала для перегляду Супербоул-2023.

Блейк Лайвлі постала на фото у повний зріст – вона позувала у вузьких джинсах та чорній майці, яка підкреслила струнку фігуру. Вагітного живота помітно не було, тож фани зробили висновок, що акторка стала мамою.

"Була зайнята", – написала під фото артистка, ймовірно, натякаючи на пологи та відсутність у мережі. Поки що ні вона, ні Раян не коментують поповнення.



Блейк з Раяном та його мамою після пологів / Фото з інстаграму Блейк Лайвлі

Як проходила друга вагітність Блейк Лайвлі

У вересні 2022 року Блейк Лайвлі стала спікеркою на 10-му жіночому саміті Forbes Power. На червоному хіднику вона позувала у блискучій мінісукні, яка підкреслювала округлий животик. Хоч представник пари тоді відмовився від коментарів, після наступних появ голлівудської зірки на публіці було зрозуміло, що вона чекає на четвертого малюка.

Варто згадати, що через тиждень після першого виходу Блейк у новому стані біля її будинку чатувало 11 папараці, на що вона поскаржилась у мережі. Акторка різко попросила їх "дати спокій", адже незнайомі чоловіки лякали дітей. Щоб журналісти пішли з її дому, Лайвлі поділилась серією вагітних фото.

, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс виховують трьох доньок – 7-річну Джеймс, 5-річну Айнез і 2-річну Бетті.