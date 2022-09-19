У своєму інстаграмі з 35-мільйонною аудиторією Блейк Лайвлі розмістила цілу серію свіжих фото, на яких видно її округлий животик. Вона зробила це з надією на те, що ЗМІ врешті-решт заспокояться й відізвуть своїх папараці від її дому.

Важливо Блейк Лайвлі з "Пліткарки" вагітна вчетверте: вона засвітила животик на червоній доріжці, – ЗМІ

Вагітна Блейк Лайвлі "відшила" папараці, які чатують біля її будинку

Ось фото мене вагітної в реальному житті, тому 11 хлопців, які чатують біля мого дому, дайте мені спокій. Ви лякаєте мене та моїх дітей,

– різко написала Блейк Лайвлі.

Вона також подякувала ЗМІ, які дотримуються правил і не публікують фото її дітей без дозволу, і фанам, які відписуються від подібних пабліків.

"Дякуємо всім іншим за любов і повагу, а також за те, що й далі відписуєтеся від акаунтів і публікацій, які розповсюджують фотографії дітей. У вас є вся сила проти них", – додала Блейк Лайвлі.

Фото вагітної Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі вагітна вчетверте / Фото з інстаграму акторки

Вагітна Блейк Лайвлі з чоловіком Раяном Рейнольдсом / Фото з інстаграму акторки

Вагітна Блейк Лайвлі з чоловіком Раяном Рейнольдсом / Фото з інстаграму акторки

Блейк Лайвлі вагітна вчетверте / Фото з інстаграму акторки