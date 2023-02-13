Американские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в четвертый раз стали родителями. Об этом стало известно с фото, опубликованном Блейк в своем инстаграме.

Смотрите также На первом за 5 лет выступлении: Рианна объявила о второй беременности

Блейк Лайвли стала мамой

Артистка поделилась снимком с мужем и его мамой Тамми. В сообщении она показала фото блюд, которые приготовила для просмотра Супербоул-2023.

Блейк Лайвли предстала на фото в полный рост – она позировала в узких джинсах и черной майке, подчеркнувшей стройную фигуру. Беременного живота заметно не было, поэтому фаны сделали вывод, что актриса стала мамой.

"Была занята", – написала под фото артистка, вероятно, намекая на роды и отсутствие в сети. Пока ни она, ни Райан не комментируют пополнение.



Блейк с Райаном и его мамой после родов / Фото из инстаграма Блейк Лайвли

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают трех дочерей – 7-летнюю Джеймс, 5-летнюю Айнез и 2-летнюю Бетти.

Как проходила вторая беременность Блейк Лайвли