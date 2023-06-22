Нагадаємо, що Едуард Крижанівський – колишній журналіст 24 Каналу. Вже багато років він працює фотографом і тепер підготував власну виставку кадрів з передової.

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Усі бажаючі можуть побачити особливі світлини українського фотографа Едуарда Крижанівського, створені під час робочої поїздки на Бахмутський напрямок. Зокрема, йому вдалося зафіксувати роботу українських артилеристів.

Де можна відвідати виставку

Офіційне відкриття виставки "Квіти війни" відбудеться 22 червня о 18:30 у просторі "Peremoga" (м.Київ, вул. Ярославів Вал, 15, поверх 5), вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією. Триватиме виставка до 6 липня.

Роботи фотографа вражають своїм унікальним баченням, яке викликає асоціації з тією стороною війни, яка відображає нашу міць, силу та завзяття. "Наша боротьба триває, ми маємо про це нагадувати собі, об’єднуватись і допомагати війську, надихаючись його незламністю та величчю", – вважає Крижанівський.

На події та впродовж усього періоду виставки у всіх охочих буде можливість купити листівки за донат, оригінали фотографії в різних форматах чи підтримати збір будь-якою сумою.

Місія фотовиставки – великий збір для парамедикинь – учасниць руху VETERANKA, які рятують життя на передовій. Ціль – 1 мільйон гривень (на авто для евакуації, бус для медиків та 300 сертифікованих турнікетів САТ).

Також в рамках виставки 30 червня відбудеться благодійний "Квітучий стендап" з улюбленими зірками гумору.

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Нагадаємо, що Едуард Крижанівський у 2014 році активно висвітлював події під час Революції гідності та фіксував розстріли на Майдані. З початку повномасштабного вторгнення, Едуард долучився до проекту "Ukrainian Witness", де знімає військові дії та злочини Росії. Зокрема, він став одним з перших фотографів, які зняли зруйновану "Мрію".

Крім того, фотографії Едуарда Крижанівського представлені на міжнародних виставках та аукціонах – США, Чехія, Великобританія, Нова Зеландія, Польща, Люксембург. В Україні Едуард – офіційний фотограф у Міністерстві закордонних справ.