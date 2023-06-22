Напомним, что Эдуард Крыжановский – бывший журналист 24 Канала. Уже много лет он работает фотографом и подготовил собственную выставку кадров с передовой.

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Все желающие могут увидеть особые фотографии украинского фотографа Эдуарда Крыжановского, созданные во время рабочей поездки на Бахмутское направление. В частности, ему удалось зафиксировать работу украинских артиллеристов.

Где можно посетить выставку

Официальное открытие выставки "Цветы войны" состоится 22 июня в 18:30 в пространстве "Peremoga" (г. Киев, ул. Ярославов Вал, 15, этаж 5), вход бесплатный по предварительной регистрации. продлится выставка до 6 июля.

Работы фотографа поражают своим уникальным видением, которое вызывает ассоциации с той стороной войны, отражающей нашу мощь, силу и рвение. "Наша борьба продолжается, мы должны об этом напоминать себе, объединяться и помогать войску, вдохновляясь его несгибаемостью и величием", – считает Крыжановский.

На события и весь период выставки у всех желающих будет возможность купить открытки за донат, оригиналы фотографии в разных форматах или поддержать сбор любой суммой.

Миссия фотовыставки – большой сбор для парамедикинь – участниц движения VETERANKA, спасающих жизнь на передовой. Цель – 1 миллион гривен (на авто для эвакуации, бус для медиков и 300 сертифицированных турникетов САТ).

Также в рамках выставки 30 июня состоится благотворительный "Цветущий стендап" с любимыми звездами юмора.

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Напомним, что Эдуард Крыжановский в 2014 году активно освещал события во время революции достоинства и фиксировал расстрелы на Майдане. С начала полномасштабного вторжения Эдуард присоединился к проекту "Ukrainian Witness", где снимает военные действия и преступления России. В частности, он стал одним из первых фотографов, снявших разрушенную "Мечту".

Кроме того, фотографии Эдуарда Крыжановского представлены на международных выставках и аукционах – США, Чехии, Великобритании, Новой Зеландии, Польше, Люксембурге. Эдуард – официальный фотограф в Министерстве иностранных дел.