Обігнали Джастіна Бібера: хто з артистів встановив рекорд за переглядами в YouTube

Корейський попгурт Blackpink побив рекорд за переглядами їхніх відео на YouTube. Фанати переглянули відео музикантів понад 30 мільярдів разів. Через це гурт потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Цікаво, що Blackpink обігнали навіть відомого американського співака Джастіна Бібера. Раніше книга рекордів Гіннеса назвала найпопулярнішого артиста на планеті.

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Найпопулярнішим в YouTube став колектив Blackpink, який бере свій початок у 2016 році. Зараз у артистів майже 69 мільйонів підписників у YouTube, а їхні відео мають десятки мільйонів переглядів.

Зазначимо, що у Blackpink чотири музиканти – Джису, Дженні, Розе та Ліса. Для артистів це не перший рекорд у книзі рекордів Гіннеса – від колективу їх аж 21, зокрема – найпопулярніший жіночий гурт у Spotify, а також найпрослуховуваніші альбоми у США та Британії.

Зазначимо, що Джастін Бібер також один з найпопулярніших співаків. Його рекорд за переглядами в YouTube становив трохи більш як 10 мільярдів. А у 2016 році музикант мав 20 мільйонів підписників на платформі.

Нагадаємо, що у 2022 році Blackpink стали найкращими артистами за версією Time. Найбільш прослухованим хітом колективу стала пісня Pink Venom. Нею захоплювались не тільки фани, але й світові зірки.

Що відомо про Blackpink