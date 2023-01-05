Маша Єфросиніна розповіла про бізнес чоловіка, що постраждав через окупацію: "Втрачено все"

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свого чоловіка, який приєднався до добровольчого загону. За її словами, чоловік втратив чималу частину бізнесу через війну.

Маша Єфросиніна під час війни живе на дві країни – Польщу та Україну. До Києва зірка повертається раз у місяць чи рідше – тоді, коли її чоловік може присвятити дружині трохи часу.

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Бізнес чоловіка Єфросиніної постраждав

"У червні він поставив мене перед фактом, що подався до добровольчого загону, який був прикріплений до ЗСУ. І все літо вони провели під Херсоном, Кривим Рогом. Це був досить важкий період", – поділилась телеведуча.

Маша Єфросніна поділилась, що захист України для Тимура стало тим, чим він міг зайнятися після втрати бізнесу. Всі його надбання постраждали, бо перебувають в окупованих територіях.

Його бізнес дуже постраждав. Майже все, що було вибудовано після того, як він пішов з чиновницької діяльності, воно знаходилося в зоні, яка була окупована. Ми нічого не знаємо, що з його бізнесом там, тому що це знаходиться в містах, які сьогодні вщент зруйновані. Єдине, що дало йому сили не з'їхати з глузду і якось жити з тим, що втрачено все в його 48 років, – це піти захищати Україну,

– зізналась ведуча.

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Чи заробляє сама Єфросиніна

, Маша Єфросиніна зізнавалась, що дуже ображалась й кричала на коханого, коли він заявив їй, що йде на війну. Та зараз вона пишається Тимуром.

Ведуча й сама втратила заробіток через повномасштабне вторгнення. Зірка розповідала, що як почесний Посол ООН вона зарплатню не отримує, а живе на заощадження, які повідкладала минулими роками. Гроші з ютуб-каналу вона реінвестує у свій проєкт.

"Іноді виходжу в мінус, деколи в нуль. Ці кілька разів я заробила і вони компенсували те, що я витратила раніше. Немає ні реклами, нічого".