У ютуб-програмі Дантес вперше публічно прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою після їхньої спільної заяви в інстаграмі кілька тижнів тому. Співрозмовники запитали його, як він зараз почувається.

До слова Ніколи не буде правильного часу, – Дорофєєва і Дантес оголосили про розлучення

А що, я нормально. Слухайте, ми ж написали посаду, яку виставили в Instagram. У цьому пості вся правда, яку ми хотіли сказати. Все нормально. Ми дружимо, як було раніше,

– сказав Дантес.

Він додав, що війна змусила їх дещо відкласти оголошення про розлучення, бо це було не на часі. Але довго тримати це в секреті вони не хотіли. Зараз вони підтримують дружнє спілкування.

"Ми нормально спілкуємося. Ми дуже близькі друзі. І так має бути, якщо ти не хочеш заплямувати минуле", – розповів співак, наголосивши на важливості вчасно приймати такі рішення.



Володимир Дантес і Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму виконавця

Варто додати, що раніше Позитив (ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній) натякав, що в Наді з'явився новий бойфренд, а Олексій Дурнєв лише це підтвердив. Він розповів, що бойфренд співачки всіх здивує, оскільки його всі знають. У соцмережах підозрюють, що ним може бути музичний виконавець і ресторатор Михайло Кацурін, який у той же день, що й Надя з Володимиром, оголосив про розлучення зі своєю дружиною. Він був двічі одружений, а від останньої дружини Дарини має двох дітей.



Михайло Кацурін з ексдружиною Дариною / Фото з інстаграму чоловіка