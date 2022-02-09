У білосніжній мінісукні: Дженніфер Лопес з'явилась у компанії Бена Аффлека на заході

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес прийшла на спецпоказ фільму "Вийду за тебе". Компанію їй склав коханий Бен Аффлек.

8 лютого у Лос-Анджелесі відбувся спеціальний показ фільму "Вийду за тебе" з Дженніфер Лопес у головній ролі. Знаменитість вийшла у світ разом з Беном Аффлеком, повідомляє 24 канал.

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Хоч знаменитості нечасто говорять про особисте життя, вони зазвичай разом відвідують різноманітні заходи.

Пара також часто підтримує одне одного на прем'єрах фільмів. Цього разу Бен Аффлек прийшов підтримати Дженніфер Лопес.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Образ Дженніфер Лопес

Співачка позувала перед камерами фотографів у елегантному образі, що нагадував аутфіт нареченої. Вона одягнула білосніжну мінісукню з мереживом та широкою спідницею. Зірка поєднала вбрання з бежевими туфлями з блискітками, пухом та на підборах.

Дженніфер Лопес доповнила look золотистим клатчем з квітами та аксесуарами – каблучкою й сережками-підвісками. Білий манікюр привертав увагу та робив образ довершеним.

Артистка розпустила волосся, вклавши його легкими хвильками, та зробила макіяж. Вона підкреслила очі темними тінями й нафарбувала губи нюдовим блиском.



Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

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