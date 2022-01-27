Відома українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка позувала у відвертому образі.
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Сміливий образ Наді Дорофєєвої
Для нових фото виконавиця приміряла незвичне вбрання. Вона одягнула мереживну білизну молочного кольору та стильний затишний кардиган у тон.
Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки
Надя Дорофєєва зібрала волосся в неакуратний пучок, а на обличчі зробила макіяж. На фото зірка засвітила свої татуювання на ногах.
Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки
Для іншого образу зірка приміряла атласний ліф та світлі джинси.
І ніхто не винен, що ми втрачали контроль. Все одно, що кажуть raznotsvetnaya,
– поділилась Надя уривком тексту майбутньої пісні.
Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки
Серія нових світлин виконавиці зібрала безліч вподобань та коментарів. Фани засипають Дорофєєву компліментами:
- "Боже, це любов";
- "Естетика";
- "Навіщо так гаряче";
- "Фото просто вогонь";
- "Не можна бути такою красивою".