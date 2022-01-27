Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Звезда позировала в откровенном образе.
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Смелый образ Нади Дорофеевой
Для новых фото исполнительница примерила необычные наряды. Она надела кружевное белье молочного цвета и стильный уютный кардиган в тон.
Надя Дорофеева / Фото с инстаграма звезды
Надя Дорофеева собрала волосы в неаккуратный пучок, а на лице сделала макияж. На фото звезда засветила свои татуировки на ногах.
Надя Дорофеева / Фото с инстаграма звезды
Для другого образа звезда примеряла атласный лиф и светлые джинсы.
И никто не виноват, что мы теряли контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya,
– поделилась Надя отрывком текста будущей песни.
Надя Дорофеева / Фото с инстаграма звезды
Серия новых фотографий исполнительницы собрала множество лайков и комментариев. Фаны засыпают Дорофееву комплиментами:
- "Боже, это любовь";
- "Эстетика";
- "Зачем так горячо";
- "Фото просто огонь";
- "Нельзя быть такой красивой".