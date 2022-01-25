Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилась з шанувальниками новими фото. Вона показала, що зважилась на нове татуювання.
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Надя Дорофєєва зробила татуювання
Співачка зробила татуювання на задній частині ноги. Там тепер красується напис raznotsvetnaya (різнокольорова).
Нове тату Дорофєєвої / Фото з інстаграму зірки
Співачка поділилась, що це тату – вияв боротьби зі страхами та невпевненістю. Так зірка дозволяє собі не бути ідеальною.
Для мене один із проявів сміливості – це зробити тату. Для когось це як випити чашку кави, а я довго думаю і наважуюсь, і до кожної підходжу обдумано та готуюся. Кожна на моєму тілі – вияв мене,
– поділилась Надя Дорофєєва.
"Моє нове тату – нагадування самої собі, що я різна, наповнена різними фарбами та почуттями, про те, що треба бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, якою мене хочуть бачити", – додала вона.
Також знаменитість зізналась, що raznotsvetnaya – також і назва її майбутньої пісні.
Нове тату Дорофєєвої / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники активно обговорюють новий малюнок на тілі артистки та пишуть враження у коментарях:
- "Різна, красива, смілива, талановита Надя";
- "Дуже неочікувано";
- "Як я рада, що ти стала більш відверта. Радію таким дописам неймовірно. Чекаю пісню";
- "Вау";
- "Вау, нове тату. Дуже красиво";
- "Як красиво".
Текст публікації Наді Дорофєєвої
Я пообіцяла собі бути сміливішою!
Щоб втілювати свої мрії, ставити цілі, стрибати вище за голову, хотіти більшого… і домагатися більшого! Потрібно бути по-справжньому сміливим, щоб зізнаватись у своїх почуттях іншій людині, випускати пісні свого авторства і навіть просто брати мікрофон і виходити на сцену.
Я щодня борюся зі своїми внутрішніми страхами та невпевненістю, щоб бути сміливішими. З вами у своїх постах, наприклад. Якоїсь миті дозволила собі не намагатися бути ідеальною "хорошою дівчинкою", адже це так безглуздо.
Для мене один із проявів сміливості – це зробити тату. Для когось це як випити чашку кави, а я довго думаю і наважуюсь, і до кожної підходжу обдумано та готуюся. Кожна на моєму тілі – вияв мене.
Моє нове тату – нагадування самої собі, що я різна, наповнена різними фарбами та почуттями, про те, що треба бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, якою мене хочуть бачити.
А ще (і невипадково) це назва моєї нової пісні, яка скоро вийде.