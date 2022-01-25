Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилась з шанувальниками новими фото. Вона показала, що зважилась на нове татуювання.

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Надя Дорофєєва зробила татуювання

Співачка зробила татуювання на задній частині ноги. Там тепер красується напис raznotsvetnaya (різнокольорова).



Нове тату Дорофєєвої / Фото з інстаграму зірки

Співачка поділилась, що це тату – вияв боротьби зі страхами та невпевненістю. Так зірка дозволяє собі не бути ідеальною.

Для мене один із проявів сміливості – це зробити тату. Для когось це як випити чашку кави, а я довго думаю і наважуюсь, і до кожної підходжу обдумано та готуюся. Кожна на моєму тілі – вияв мене,

– поділилась Надя Дорофєєва.

"Моє нове тату – нагадування самої собі, що я різна, наповнена різними фарбами та почуттями, про те, що треба бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, якою мене хочуть бачити", – додала вона.

Також знаменитість зізналась, що raznotsvetnaya – також і назва її майбутньої пісні.



Нове тату Дорофєєвої / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники активно обговорюють новий малюнок на тілі артистки та пишуть враження у коментарях:

"Різна, красива, смілива, талановита Надя";

"Дуже неочікувано";

"Як я рада, що ти стала більш відверта. Радію таким дописам неймовірно. Чекаю пісню";

"Вау";

"Вау, нове тату. Дуже красиво";

"Як красиво".

Текст публікації Наді Дорофєєвої

Я пообіцяла собі бути сміливішою!

Щоб втілювати свої мрії, ставити цілі, стрибати вище за голову, хотіти більшого… і домагатися більшого! Потрібно бути по-справжньому сміливим, щоб зізнаватись у своїх почуттях іншій людині, випускати пісні свого авторства і навіть просто брати мікрофон і виходити на сцену.

Я щодня борюся зі своїми внутрішніми страхами та невпевненістю, щоб бути сміливішими. З вами у своїх постах, наприклад. Якоїсь миті дозволила собі не намагатися бути ідеальною "хорошою дівчинкою", адже це так безглуздо.

Для мене один із проявів сміливості – це зробити тату. Для когось це як випити чашку кави, а я довго думаю і наважуюсь, і до кожної підходжу обдумано та готуюся. Кожна на моєму тілі – вияв мене.

Моє нове тату – нагадування самої собі, що я різна, наповнена різними фарбами та почуттями, про те, що треба бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, якою мене хочуть бачити.

А ще (і невипадково) це назва моєї нової пісні, яка скоро вийде.