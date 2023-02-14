Не лише вдруге вагітна Ріанна викликала фурор на Супербоул-2023. 21-річна Біллі Айліш теж не залишилася без уваги. Усе тому, що була в компанії коханого-співака Джессі Резерфорда.

Цікаво Ні словом, ні центом: як мільярдерка Ріанна ігнорує війну в Україні – вірусне відео

Біллі Айліш з бойфрендом на Супербоулі-2023

Як любителька дорогих брендів, Біллі Айліш з'явилася у кепці від британського бренду Burberry з фірмовим принтом, зухвало поєднавши її з широкими шортами Gucci та напівпрозорою молочною сорочкою. Усе це наймолодша володарка Греммі доповнила довгими білими шкарпетками під масивні чорні туфлі на високій платформі та хусткою на шиї, теж від Gucci.

31-річний Джессі Резерфорд йшов слідом за Біллі Айліш, коли їх оточили папараці. Він виглядав розкішно в сорочці в дрібний горох, сірому кардигані й темно-бордових штанах. Зіркова пара навіть потрапила на екрани Супербоулу-2023, що дуже розвеселило Біллі Айліш.

Нагадаємо, про роман Біллі Айліш з на 10 років старшим фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Разерфордом стало відомо у жовтні 2022 року, коли їх підловили за поцілунком у Лос-Анджелесі. Тоді вони вечеряли в ресторані індійської кухні та, як передавали інсайдери, "почувались комфортно й були щасливі разом".