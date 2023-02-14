Не только второй раз беременная Рианна произвела фурор на Супербоул-2023. 21-летняя Билли Айлиш тоже не осталась без внимания. Все потому, что была в компании любимого певца Джесси Резерфорда.

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Билли Айлиш с бойфрендом на Супербоуле-2023

Как любительница дорогих брендов, Билли Айлиш появилась в кепке от британского бренда Burberry с фирменным принтом, дерзко соединив ее с широкими шортами Gucci и полупрозрачной молочной рубашкой. Все это самая младшая обладательница Грэмми дополнила длинными белыми носками под массивные черные туфли на высокой платформе и платком на шее, тоже от Gucci.

31-летний Джесси Резерфорд шел вслед за Билли Айлиш, когда их оцепили папарацци. Он выглядел роскошно в рубашке в мелкий горох, сером кардигане и темно-бордовых брюках. Звездная пара даже попала на экраны Супербоула-2023, что очень развеселило Билли Айлиш.

Напомним, о романе Билли Айлиш с на 10 лет старшим фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом стало известно в октябре 2022 года, когда их подловили за поцелуями в Лос-Анджелесе. Тогда они ужинали в ресторане индийской кухни и, как передавали инсайдеры, "чувствовали себя комфортно и были счастливы вместе".