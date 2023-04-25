Володарка 10 премій Греммі: названо "Жінку року" за версією Billboard, яка увійде в історію

Престижне видання Billboard традиційно назвало цьогорічну "Жінку року". Нею стала латиноамериканська співачка Шакіра. Дивіться нижче, чому ця нагорода є історичною.

Музичне видання Billboard вперше в історії вирішило організувати захід Latin Women in Music, присвячений латиноамериканкам у музиці. Масштабний гала-концерт відбудеться 7 травня.

Дивіться також Після хейту та скандалу: блогер Волошин і ХАС випустили спільний трек "Сонце"

Шакіра стала "Жінкою року"

На цьому заході нагородять "Жінку року" – нею стала колумбійська співачка Шакіра.

У Billboard Шакіру називають однією з головних латиноамериканських співачок. За словами організаторів, саме вона започаткувала розвиток цієї музики.

Шакіра – втілення Woman in Music. Завдяки їй латинські жінки у всьому світі отримали можливість писати та виконувати глибоко особисту музику. Вона створила свій власний рух і залишається актуальною як ніколи в наш час з витонченістю, глибокою віддачею і величезним талантом. Вона є визначенням Woman in Music,

– сказала контент-менеджерка Billboard Latin Español.

Шакіра – Bzrp Music Sessions, Vol. 53: дивіться відео онлайн

Музичні здобутки Шакіри