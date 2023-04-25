Музыкальное издание Billboard впервые в истории решило организовать мероприятие Latin Women in Music, посвященное латиноамериканкам в музыке. Масштабный гала-концерт состоится 7 мая.

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Шакира стала "Женщиной года"

На этом мероприятии наградят "Женщину года" – ею стала колумбийская певица Шакира.

В Billboard Шакиру называют одной из главных латиноамериканских певиц. По словам организаторов, именно она положила начало развитию этой музыки.

Шакира – воплощение Woman in Music. Благодаря ей латинские женщины по всему миру получили возможность писать и исполнять глубоко личную музыку. Она создала свое собственное движение и остается актуальной как никогда в наше время с изяществом, глубокой отдачей и огромным талантом. Она является определением Woman in Music,

– сказала контент-менеджерка Billboard Latin Español.

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Музыкальные достижения Шакиры