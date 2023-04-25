Музыкальное издание Billboard впервые в истории решило организовать мероприятие Latin Women in Music, посвященное латиноамериканкам в музыке. Масштабный гала-концерт состоится 7 мая.
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Шакира стала "Женщиной года"
На этом мероприятии наградят "Женщину года" – ею стала колумбийская певица Шакира.
В Billboard Шакиру называют одной из главных латиноамериканских певиц. По словам организаторов, именно она положила начало развитию этой музыки.
Шакира – воплощение Woman in Music. Благодаря ей латинские женщины по всему миру получили возможность писать и исполнять глубоко личную музыку. Она создала свое собственное движение и остается актуальной как никогда в наше время с изяществом, глубокой отдачей и огромным талантом. Она является определением Woman in Music,
– сказала контент-менеджерка Billboard Latin Español.
Шакира – Bzrp Music Sessions, Vol. 53: смотрите видео онлайн
Музыкальные достижения Шакиры
- Шакира начала заниматься музыкой с подросткового возраста. У нее за спиной – более десятка альбомов и 10 статуэток Грэмми.
- Песня, которую Шакира выпустила в дуэте с диджеем, избила 14 мировых рекордов Гиннеса. Трек Bzrp Music Sessions, Vol. 53 дебютировал на 9 позиции в чарте Billboard Hot 100. Это первый случай, когда женщина попала в топ-10 чарта с испаноязычным треком.
- Шакира также продала более 95 миллионов пластинок по всему миру. Она является одной из самых продаваемых музыкальных исполнительниц всех времен и самой продаваемой латиноамериканской исполнительницей всех времен.