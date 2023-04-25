Музичне видання Billboard вперше в історії вирішило організувати захід Latin Women in Music, присвячений латиноамериканкам у музиці. Масштабний гала-концерт відбудеться 7 травня.
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Шакіра стала "Жінкою року"
На цьому заході нагородять "Жінку року" – нею стала колумбійська співачка Шакіра.
У Billboard Шакіру називають однією з головних латиноамериканських співачок. За словами організаторів, саме вона започаткувала розвиток цієї музики.
Шакіра – втілення Woman in Music. Завдяки їй латинські жінки у всьому світі отримали можливість писати та виконувати глибоко особисту музику. Вона створила свій власний рух і залишається актуальною як ніколи в наш час з витонченістю, глибокою віддачею і величезним талантом. Вона є визначенням Woman in Music,
– сказала контент-менеджерка Billboard Latin Español.
Шакіра – Bzrp Music Sessions, Vol. 53: дивіться відео онлайн
Музичні здобутки Шакіри
- Шакіра почала займатись музикою з підліткового віку. У неї за спиною – понад десяток альбомів та 10 статуеток Греммі.
- Пісня, яку Шакіра випустила в дуеті з діджеєм, побила 14 світових рекордів Гіннеса. Трек "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" дебютував на 9 позиції в чарті Billboard Hot 100. Це перший випадок, коли жінка потрапила в топ-10 чарту з іспаномовним треком.
- Шакіра також продала понад 95 мільйонів платівок по всьому світу. Вона є однією з найбільш продаваних музичних виконавиць усіх часів і найбільш продаваною латиноамериканською виконавицею всіх часів.