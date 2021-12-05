Білий дім офіційно прикрасили до різдвяних свят: атмосферне відео

5 грудня 2021 , 13:32
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Джерело:

твітер Джо Байдена

Президент США Джо Байден поділився казковим відео, у якому показав завершальний етап підготовки до свят. Тепер Білий дім сяє новорічними й різдвяними вогнями.

Президентське подружжя – Джо та Джилл Байдени вже завершили підготовку до різдвяних свят у своєму будинку. Білий дім повністю прикрашений і сяє новорічними вогнями.

До слова Джилл Байден показала різдвяні декорації Білого дому: казкові фото та відео

У Білому домі завершили підготовку до свят

Президент Сполучених Штатів опублікував казкове й атмосферне відео, де показав майже всі закутки Білого дому. У ролику продемонстрували, як у дім завезли велику ялинку й встановлювали її в одній з кімнат.

Головна красуня прикрашена не тільки гірляндами, але й символічними білими голубами, що підписані назвою кожного штату.

Ялинки у різних кімнатах прикрашені різнобарвними кульками, витинанками, штучним снігом, а декорації вражають витонченістю та теплом. На одну з різдвяних ялиць повісили не тільки звичні іграшки, але й рамки з сімейними фотографіями. 

Дивіться відео, як Білий дім чепурили до Різдва:

 

Хто вже прикрасив будинки до Різдва

  • Італійська блогерка К'яра Ферраньї була однією з перших, хто причепурив домівку святковими декораціями.
  • Американська співачка Брітні Спірс почала підготовку до новорічних і різдвяних свят. Вона вже поставила велику ялинку вдома.
  • У Віндзорському замку, а також Голірудському палаці також запалили ялинки. Єлизавета II має можливість сповна насолоджуватися святковою атмосферою.
Автор: Марія Касій