"Безмежно вдячна Італії": як Ілону Гвоздьову з мамою та двома дітьми прийняли в Римі

Три дні тому, 19 березня, Ілона Гвоздьова прийняла рішення покинути Україну. З мамою і двома дітьми вона відправилася спочатку на Захід, а звідти – в Рим. Зірка зізналась, що італійці дуже тепло зустрічають біженців.

Переможниця "Танців з зірками" обрала Італію, бо в Римі живе рідня її чоловіка. Зараз вони та інші волонтери допомагають Гвоздьовій та її мамі з оформленням тимчасового захисту, українки принципово не хочуть бути біженками.

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Ілона Гвоздьова про дорогу до Рима

Танцівниця зізналася, що все життя мріяла побачити Рим, але ніколи не думала, що тікатиме туди від війни в Україні. Без коханого чоловіка і з двома малими дітьми на руках – 6-річною донькою Валерією та 1,5-річним сином Домініком.

Я пережила 3 дні пекельної виснажливої дороги, понад 1 600 кілометрів, без нормального сну, їжі та з постійним відчуттям тривоги, смутку, болю в серці, зі сльозами в очах,

– розповіла Ілона Гвоздьова.

Для тих, хто цікавився, вона також додала, що дорога з Чопу до Риму на авто обійшлась у 7 890 гривень. Це з платними дорогами, але без ночівлі.

Як в Італії приймають українців

Італійці дуже тепло та ввічливо прийняли нас. Вони зробили нам тести на COVID-19, роздавали діткам смаколики, допомагали оформляти документи, надали медичне страхування та намагаються знайти нашій сім'ї житло,

– розповіла танцівниця.

Ілона Гвоздьова дуже вдячна Італії за теплу зустріч, але мріє повернутися додому якомога швидше. "Наразі мої діти в безпеці, але тут ми все одно чужі", – наголосила вона.

Ілона Гвоздьова в Римі з мамою і дітьми: фото

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На відміну від Ілони Гвоздьової, блогерка Раміна незадоволена тим, як її з мамою і сестрою зустріли в Європі. На парковці на дівчину "наїхали" та показали, що європейці не раді біженцям з України.

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Повний текст публікації Ілони Гвоздьової:

Вікно в Європу, кажете… Але якою ціною?!

Усе життя я мріяла побачити Рим, але ніколи не думала, що побачу його за таких обставин, що буду вимушена покинути Україну, залишити чоловіка й вивозитиму дітей в безпечне місце від війни, яку почала Росія й веде жорстокі бойові дії проти моєї країни та мирного населення вже 26 діб.

Я пережила 3 дні пекельної виснажливої дороги, понад 1 600 кілометрів, без нормального сну, їжі та з постійним відчуттям тривоги, смутку, болю в серці, зі сльозами в очах.

Наразі мої діти в безпеці, але тут ми все одно чужі. Авжеж, італійці дуже тепло та ввічливо прийняли нас. Сьогодні вони зробили нам тести на COVID-19, роздавали всім діткам смаколики, допомагали оформляти документи, надали медичне страхування та наразі намагаються знайти нашій сім`ї житло. Я безмежно вдячна Італії за прихист.

Вірю в нашу перемогу, нашого президента, наші ЗСУ та мрію повернутися якомога швидше, щоб відбудовувати свою країну.