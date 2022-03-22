Победительница "Танцев со звездами" выбрала Италию, потому что в Риме живет родня ее мужа. Сейчас они и другие волонтеры помогают Гвоздевой и ее маме с оформлением временной защиты, украинки не хотят быть беженцами.

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Илона Гвоздева о дороге в Рим

Танцовщица призналась, что всю жизнь мечтала увидеть Рим, но никогда не думала, что будет бежать туда от войны в Украине. Без любимого мужчины и с двумя маленькими детьми на руках – 6-летней дочерью Валерией и 1,5-летним сыном Домиником.

Я пережила 3 ​​дня адской изнурительной дороги, более 1 600 километров, без нормального сна, еды и с постоянным чувством тревоги, печали, боли в сердце, со слезами в глазах,

– рассказала Илона Гвоздева.

Для тех, кто интересовался, она также добавила, что дорога из Чопа в Рим на авто обошлась в 7 890 гривен. Это с платными дорогами, но без ночлега.

Как в Италии принимают украинцев

Итальянцы очень тепло и вежливо приняли нас. Они сделали нам тесты на COVID-19, раздавали деткам вкусности, помогали оформлять документы, предоставили медицинское страхование и пытаются найти нашей семье жилье,

– рассказала танцовщица.

Илона Гвоздева очень благодарна Италии за теплую встречу, но мечтает вернуться домой как можно скорее. "Пока мои дети в безопасности, но здесь мы все равно чужие", – подчеркнула она.

Илона Гвоздева в Риме с мамой и детьми: фото

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В отличие от Илоны Гвоздевой, блогерша Рамина недовольна тем, как ее с мамой и сестрой встретили в Европе . На парковке на девушку "наехали" и показали, что европейцы не рады беженцам из Украины.

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Полный текст публикации Илоны Гвоздевой:

Окно в Европу, говорите… Но какой ценой?

Всю жизнь я мечтала увидеть Рим, но никогда не думала, что увижу его при таких обстоятельствах, что буду вынужден покинуть Украину, оставить мужа и вывозить детей в безопасное место от войны, которую начала Россия и ведет жестокие боевые действия против моей страны и мирного населения уже 26 суток.

Я пережила 3 ​​дня адской изнурительной дороги, более 1 600 километров, без нормального сна, еды и с постоянным чувством тревоги, печали, боли в сердце, со слезами в глазах.

Мои дети в безопасности, но здесь мы все равно чужие. Да, итальянцы очень тепло и вежливо приняли нас. Сегодня они сделали нам тесты на COVID-19, раздавали всем деткам вкусности, помогали оформлять документы, предоставили медицинское страхование и пытаются найти нашей семье жилье. Я безгранично благодарна Италии за приют.