Без цього було б нудно, – скандалістка MARUV про український Нацвідбір-2022

Російська гастролерка MARUV не оминула увагою український Нацвідбір Євробачення-2022. Співачка, яка 2019 року відмовилась від поїздки в Ізраїль, переконана, що без чергового скандалу було б нудно.

Про Національний відбір Євробачення-2022 не говорить хіба лінивий. Поки весь шоу-біз думає-гадає, чи полетить Kalush Orchestra в Турин, MARUV байдуже, хто представлятиме Україну в Італії. Співачці, яка останні три роки виступає переважно в Росії, важливо, що конкурс не обійшовся без скандалів.

Важливо Я представлятиму Україну, а не Суспільне, – соліст Kalush Orchestra готовий підписати контракт

MARUV про Нацвідбір Євробачення-2022

"Що думаєш з приводу ситуації на українському Національному відборі", – поцікавилися в MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) фоловери.

Загалом, я дивлюсь на це рівно. Треба радіти з того, що є що обговорити і про що пошкодувати. Для цього й потрібні телешоу, щоб викликати у вас найяскравішу емоцію та бурхливе обговорення у суспільстві. Без цього було б нудно,

– відповіла російська гастролерка.

MARUV про український Нацвідбір Євробачення-2022 / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Що український шоу-бізнес каже про Нацвідбір-2022

Ігор Кондратюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу заявив, що виступ Alina Pash йому сподобався, але їхати на Євробачення-2022 вона не може, бо "історією з Кримом абсолютно все перекреслила". На його думку, у Турин варто відправити не Kalush Orchestra, а Roxolana, яка опинилась на четвертому місці.

в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу заявив, що виступ Alina Pash йому сподобався, але їхати на Євробачення-2022 вона не може, бо "історією з Кримом абсолютно все перекреслила". На його думку, у Турин варто відправити не Kalush Orchestra, а Roxolana, яка опинилась на четвертому місці. Натомість продюсер Вадим Лисиця був переконаний, що "ніхто нікуди не поїде". У всіх скандалах довкола Нацвідбору-2022 він звинуватив Суспільне, яке допустило Alina Pash до конкурсу попри правила, які саме ж і вигадало.

був переконаний, що "ніхто нікуди не поїде". У всіх скандалах довкола Нацвідбору-2022 він звинуватив Суспільне, яке допустило Alina Pash до конкурсу попри правила, які саме ж і вигадало. Солістка гурту Go_A Катерина Павленко побоюється, що Україну можуть дискваліфікувати через політизований відбір.

побоюється, що Україну можуть дискваліфікувати через політизований відбір. Продюсерка Олена Мозгова переконана, що менеджменту Суспільного, який організовував Національний відбір, варто подати у відставку – "написати заяву, скласти лапки й сказати "вибачте".