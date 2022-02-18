Про Національний відбір Євробачення-2022 не говорить хіба лінивий. Поки весь шоу-біз думає-гадає, чи полетить Kalush Orchestra в Турин, MARUV байдуже, хто представлятиме Україну в Італії. Співачці, яка останні три роки виступає переважно в Росії, важливо, що конкурс не обійшовся без скандалів.

Важливо Я представлятиму Україну, а не Суспільне, – соліст Kalush Orchestra готовий підписати контракт

MARUV про Нацвідбір Євробачення-2022

"Що думаєш з приводу ситуації на українському Національному відборі", – поцікавилися в MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) фоловери.

Загалом, я дивлюсь на це рівно. Треба радіти з того, що є що обговорити і про що пошкодувати. Для цього й потрібні телешоу, щоб викликати у вас найяскравішу емоцію та бурхливе обговорення у суспільстві. Без цього було б нудно,
– відповіла російська гастролерка.

MARUV про український Нацвідбір Євробачення-2022

MARUV про український Нацвідбір Євробачення-2022 / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Що український шоу-бізнес каже про Нацвідбір-2022

  • Ігор Кондратюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу заявив, що виступ Alina Pash йому сподобався, але їхати на Євробачення-2022 вона не може, бо "історією з Кримом абсолютно все перекреслила". На його думку, у Турин варто відправити не Kalush Orchestra, а Roxolana, яка опинилась на четвертому місці.
  • Натомість продюсер Вадим Лисиця був переконаний, що "ніхто нікуди не поїде". У всіх скандалах довкола Нацвідбору-2022 він звинуватив Суспільне, яке допустило Alina Pash до конкурсу попри правила, які саме ж і вигадало.
  • Солістка гурту Go_A Катерина Павленко побоюється, що Україну можуть дискваліфікувати через політизований відбір.
  • Продюсерка Олена Мозгова переконана, що менеджменту Суспільного, який організовував Національний відбір, варто подати у відставку – "написати заяву, скласти лапки й сказати "вибачте".