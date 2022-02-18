Про Національний відбір Євробачення-2022 не говорить хіба лінивий. Поки весь шоу-біз думає-гадає, чи полетить Kalush Orchestra в Турин, MARUV байдуже, хто представлятиме Україну в Італії. Співачці, яка останні три роки виступає переважно в Росії, важливо, що конкурс не обійшовся без скандалів.

Важливо Я представлятиму Україну, а не Суспільне, – соліст Kalush Orchestra готовий підписати контракт

MARUV про Нацвідбір Євробачення-2022

"Що думаєш з приводу ситуації на українському Національному відборі", – поцікавилися в MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) фоловери.

Загалом, я дивлюсь на це рівно. Треба радіти з того, що є що обговорити і про що пошкодувати. Для цього й потрібні телешоу, щоб викликати у вас найяскравішу емоцію та бурхливе обговорення у суспільстві. Без цього було б нудно,

– відповіла російська гастролерка.

MARUV про український Нацвідбір Євробачення-2022 / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, MARUV і сама зірвала Нацвідбір Євробачення-2019. Вона відмовилася підписувати контракт з НСТУ через гастролі в Росії, а замість неї не захотів їхати жоден фіналіст – ані Freedom Jazz, ані KAZKA.

Що український шоу-бізнес каже про Нацвідбір-2022