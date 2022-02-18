О Национальном отборе Евровидения-2022 не говорит разве ленивый. Пока весь шоу-биз думает-гадает, полетит ли Kalush Orchestra в Турин, MARUV безразлично, кто будет представлять Украину в Италии. Певице, которая последние три года выступает преимущественно в России, важно, что конкурс не обошелся без скандалов.

Важно Я буду представлять Украину, а не Суспильне – солист Kalush Orchestra готов подписать контракт

MARUV о Нацотборе Евровидения-2022

"Что думаешь по поводу ситуации на украинском Национальном отборе", – поинтересовались у MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) фолловеры.

В общем, я смотрю на это ровно. Надо радоваться тому, что есть что обсудить и о чем пожалеть. Для этого и нужны телешоу, чтобы вызвать у вас самую яркую эмоцию и бурное обсуждение в обществе. Без этого было бы скучно,

– ответила российская гастролерша.

MARUV об украинском Нацотборе Евровидения-2022 / Фото из инстаграм-сторис певицы

Напомним, MARUV и сама сорвала Нацотбор Евровидения-2019. Она отказалась подписывать контракт с НОТУ из-за гастролей в России, а вместо нее не захотел ехать ни один финалист – ни Freedom Jazz, ни KAZKA.

Что украинский шоу-бизнес говорит о Нацотборе-2022