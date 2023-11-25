За словами артистів, цей трек – як внутрішня сповідь про почуття прив'язаності двох закоханих. Вони тривалий час працювали над хітом.

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Сергій Танчинець розповів, що дуетну пісню запропонувала саме Таяна ще у 2021 році. Однак, її довелося відкласти через постійні концерти зірок.

Ця пісня народилась два роки тому, у 2021 році. Таяна зателефонувала мені і сказала, що є чудова пісня й вона дуже гарно розкриється у дуеті. Ми довго працювали над нею, зробили саунд разом з Артуром Данієляном та записали "демку", а потім трохи відклали її, адже в обох були насичені концертні графіки,

– розповіла знаменитість.

Тетяна Решетняк (справжнє ім'я співачки) розповіла, що від моменту задуму пісні до запису вокалу минуло понад 2 роки. Вона зізналась, що плакала під час написання композиції.

Я плакала, коли написала ці рядки. Як і багато інших пісень, ця пісня мені, в якийсь момент, "прийшла". Просто підійшла до фортепіано, будучи у стосунках, де людина грала роль, а не була собою, і всі почуття вилились у цю пісню. Це саме той випадок, коли одночасно народжуються і слова, і музика,

– зазначила вона.

Особливість пісні "А ти..." у тому, що вона не ділиться на куплети та приспів. Запис треку вдалося реалізувати за один дубль. А от режисером кліпу став Влад Разіховський, який створив вже 10-ту роботу разом з гуртом.



Сергій Танчинець і TAYANNA / Фото менеджменту артистів

Знімання відеороботи мало відбутися за кордоном, однак через проблеми зі здоров'ям у Сергія Танчинця, артисти були вимушені відмовитися від цієї ідеї.

Мені захотілось зняти цей кліп у дуже красивих місцях Ісландії. Купили квитки, забронювали готель. Але, на жаль, здоров'я підвело. Не закінчивши європейський тур, я повернувся на лікування в Україну. Ми переносили багато разів, але йде другий рік, коли ця пісня лежить на полиці "невидане", а ми не могли вже чекати. І тому, вирішили зняти кліп у Києві,

– розповів Танчинець.

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