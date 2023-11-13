Колись романтичний та сповнений любові тексти синглу набув нового значення, який відповідає реаліям, з якими сьогодні стикаються українці. Фани зауважили, що тепер пісня ніби отримала нове дихання.

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили новий кліп

На перших кадрах столиця зображена як гамірне і безтурботне місто. Однак безжальні обстріли та руйнування змінюють хід подій. Так, у відео показані страждання та глибокі трансформації, які зазнали українці впродовж майже двох років повномасштабного вторгнення. Водночас попри труднощі, з якими доводиться стикатися, рішуча віра в майбутнє залишається непохитною протягом всього кліпу.

Це відео про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було "до". У кожного з нас кипіло своє життя: з мріями та планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно – "після"… Життя змінилося назавжди. Та незважаючи ні на що, кожен на своєму місці робить все, що від них залежить. І ми точно знаємо, що після нашої перемоги, буде міцна, вільна та Незалежна держава,

– зазначили музиканти.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Хто я": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фанам дуже сподобався новий кліп.