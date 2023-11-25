По словам артистов, этот трек – как внутренняя исповедь о чувстве привязанности двух влюбленных. Они долго работали над хитом.
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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и TAYANNA выпустили общий трек
Сергей Танчинец рассказал, что дуэтную песню предложила Таяна еще в 2021 году. Однако ее пришлось отложить из-за постоянных концертов звезд.
Эта песня родилась два года назад, в 2021 году. Таяна позвонила мне и сказала, что есть замечательная песня, и она очень хорошо раскроется в дуэте. Мы долго работали над ней, сделали саунд вместе с Артуром Даниеляном и записали "демку", а потом немного отложили ее, ведь у обоих были насыщенные концертные графики,
– рассказала знаменитость.
Татьяна Решетняк (настоящее имя певицы) рассказала, что с момента замысла песни до записи вокала прошло более 2 лет. Она призналась, что плакала во время написания композиции.
Я плакала, когда писала эти строчки. Как и многие другие песни, эта песня мне, в какой-то момент, "пришла". Просто подошла к фортепиано, будучи в отношениях, где человек играл роль, а не был собой, и все чувства вылились в эту песню. Это именно тот случай, когда одновременно рождаются и слова, и музыка,
– отметила она.
Особенность песни "А ты..." в том, что она не делится на куплеты и припев. Запись трека удалось реализовать за один дубль. А вот режиссером клипа стал Влад Разиховский, создавший уже десятую работу вместе с группой.
Сергей Танчинец и TAYANNA / Фото менеджмента артистов
Съемка видеоработы должна была состояться за границей, однако из-за проблем со здоровьем у Сергея Танчинца, артисты были вынуждены отказаться от этой идеи.
Мне захотелось снять этот клип в красивейших местах Исландии. Купили билеты, забронировали гостиницу. Но, к сожалению, здоровье подвело. Не окончив европейский тур, я вернулся на лечение в Украину. Мы переносили много раз, но идет второй год, когда эта песня лежит на полке "невиданное", а мы не могли уже ждать. И потому, решили снять клип в Киеве,
– рассказал Танчинец.
Что известно о самочувствии Сергея Танчинца
- Еще в июле артист сообщал, что имеет проблемы со здоровьем, а именно – со спиной. Тогда Танчинец попал под капельницу. Поэтому концерты БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в Запорожье, Днепре, Кривом Роге и Александрии пришлось перенести на август.
- Недавно украинская группа провела концерт в Дании. Там певец почувствовал, что проблемы со здоровьем вернулись. Поэтому часть выступления Сергей провел на стуле, потому что не мог стоять. Поэтому группа незапланированно закончила мировой тур. Концерты в Болгарии и Испании пришлось перенести на следующий год.
- В ноябре БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип на одну из самых популярных песен группы "Кто я". В видеоработе можно увидеть, как изменились украинцы почти два года полномасштабной войны России против Украины.