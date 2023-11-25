По словам артистов, этот трек – как внутренняя исповедь о чувстве привязанности двух влюбленных. Они долго работали над хитом.

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и TAYANNA выпустили общий трек

Сергей Танчинец рассказал, что дуэтную песню предложила Таяна еще в 2021 году. Однако ее пришлось отложить из-за постоянных концертов звезд.

Эта песня родилась два года назад, в 2021 году. Таяна позвонила мне и сказала, что есть замечательная песня, и она очень хорошо раскроется в дуэте. Мы долго работали над ней, сделали саунд вместе с Артуром Даниеляном и записали "демку", а потом немного отложили ее, ведь у обоих были насыщенные концертные графики,

– рассказала знаменитость.

Татьяна Решетняк (настоящее имя певицы) рассказала, что с момента замысла песни до записи вокала прошло более 2 лет. Она призналась, что плакала во время написания композиции.

Я плакала, когда писала эти строчки. Как и многие другие песни, эта песня мне, в какой-то момент, "пришла". Просто подошла к фортепиано, будучи в отношениях, где человек играл роль, а не был собой, и все чувства вылились в эту песню. Это именно тот случай, когда одновременно рождаются и слова, и музыка,

– отметила она.

Особенность песни "А ты..." в том, что она не делится на куплеты и припев. Запись трека удалось реализовать за один дубль. А вот режиссером клипа стал Влад Разиховский, создавший уже десятую работу вместе с группой.



Сергей Танчинец и TAYANNA / Фото менеджмента артистов

Съемка видеоработы должна была состояться за границей, однако из-за проблем со здоровьем у Сергея Танчинца, артисты были вынуждены отказаться от этой идеи.

Мне захотелось снять этот клип в красивейших местах Исландии. Купили билеты, забронировали гостиницу. Но, к сожалению, здоровье подвело. Не окончив европейский тур, я вернулся на лечение в Украину. Мы переносили много раз, но идет второй год, когда эта песня лежит на полке "невиданное", а мы не могли уже ждать. И потому, решили снять клип в Киеве,

– рассказал Танчинец.

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