Ще в липні цього року у лідера гурту погіршилося здоров’я. Тоді Танчинець показав фото з крапельницею на лікарняному ліжку.

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ скасували тур

Напередодні український гурт провів концерт у Данії. Вже там фронтмен відчув, що проблеми зі здоров'ям повернулися. Частину виступу Сергій співав на стільці, бо не міг стояти.

Через насичений графік та десятки кілометрів дороги у мене загострились проблеми зі спиною. нормально рухатися й ефективно працювати стало неможливо… Разом з командою ми змушені повернутися в Укрїну та зайнятись лікуванням,

– повідомив Танчинець.



Сергій Танчинець розповів про скасування туру / Скриншот його інстаграм-сторіс

У зв’язку з цим гурт незаплановано закінчив світовий тур. Концерти у Софії (Болгарія) та Малазі (Іспанія) перенесли на травень наступного року.

Артисти вибачилися перед фанатами та заявили, що квитки будуть дійсні на нові дати.

Шанувальники у коментарях підтримали гурт та побажали Сергію Танчинцю швидкого одужання:

"Одужуйте, пане Сергію! У вас попереду ще сотні й тисячі концертів на найбільших платформах України та світу".

"Дякуємо за вчорашній концерт, одужуйте, здоров'я вам".

"Виглядаєш дуже стомлений... Одужуй. Здоров'я треба берегти".

"Швидко одужання та міцного здоров'я! Ви нам дуже потрібні!"

"Бажаю швидкого одужання. Бережіть себе".

"Сергію, бажаю скорішого одужання та міцного здоров'я".

Скільки вдалося зібрати на ЗСУ

Попри скасування світового туру, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зібрали чималу суму на ЗСУ. Загалом за майже три тижні гурт відіграв 12 концертів у різних містах США та Канади.

Музиканти зібрали з продажу квитків та аукціонів, проведених під час виступів, близько 6 мільйонів гривень на Збройні Сили України. Усі виручені кошти спрямують на закупівлю дронів.

Довідка! Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ допомагає військовим з початку повномасштабного вторгнення гурт активно допомагає українським військовим. Вони грають для них на передовій, у госпіталях та військових частинах, а також проводить благодійні концерти в Україні та за кордоном.



За півтора роки повномасштабної війни музиканти відправили близько 45 мільйонів гривень на допомогу українському війську.