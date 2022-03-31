Без інстаграму вона – ніхто, – Олексій Дурнєв про Софію Стужук, якій не пробачать мовчання

Блогер і телеведучий Олексій Дурнєв висловився про Софію Стужук, яка не демонструвала чіткої позиції щодо війни. Він поділився, що зірка тепер залишилась без інстаграму, а отже, без прибутку.

Український телеведучий і блогер Олексій Дурнєв поділився думкою про Софію Стужук, яка не засуджувала російську агресію. Він вважає, що після перемоги українці їй не пробачать.

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Олексій Дурнєв про Стужук

Через мовчання Софії Стужук українці масово скаржилися на її сторінку, через що вона втратила близько 4 акаунтів. Олексій Дурнєв вважає, що й після завершення війни її сторінку "зноситимуть".

Це буде дуже важко пробачати. Як показує практика, дуже легко зносяться інстаграм-сторінки, на яких є багато скарг,

– поділився ведучий.

Дурнєв зауважив, що він зможе працювати без інстаграму, бо є журналістом і ведучим. Так само зможе працювати й, наприклад, Макс Барських, адже він залишиться співаком. Тоді як для блогерки Стужук інстаграм – мало не основний спосіб заробітку.

"А для неї – це все. Якщо немає її сторінки, де є багато мільйонів підписників, то в неї нічого немає. І наразі в неї нічого немає, немає прибутку. Її світ рухнув. Софія Стужук без інстаграму – ніхто", – підсумував Олексій.

Що казала Стужук про війну