Украинский телеведущий и блоггер Алексей Дурнев поделился мнением о Софии Стужук, которая не осуждала российскую агрессию. Он считает, что после победы украинцы ей не простят.

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Алексей Дурнев о Стужук

Из-за молчания Софии Стужук украинцы массово жаловались на ее страницу, из-за чего она потеряла около 4 аккаунтов. Алексей Дурнев считает, что и после завершения войны ее страницу будут "сносить".

Это будет очень тяжело прощать. Как показывает практика, очень легко сносятся инстаграм-страницы, на которых много жалоб,

– поделился ведущий.

Дурнев отметил, что он сможет работать без инстаграма, потому что является журналистом и ведущим. Также сможет работать и, например, Макс Барских, ведь он останется певцом. В то время как для блоггера Стужук инстаграм – едва ли не основной способ заработка.

"А для нее – это все. Если нет ее страницы, где есть много миллионов подписчиков, то у нее ничего нет. И сейчас у нее ничего нет, нет прибыли. Ее мир рухнул. София Стужук без инстаграма – никто", – подытожил Алексей.

Что говорила Стужук о войне