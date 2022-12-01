Світ побачить, як виживає Київ: Зеленський знявся у спецвипуску шоу Бера Гріллза

Схоже, не дарма в мережі жартували, що в Україну Бер Гріллз приїхав вчитися виживанню. Він зняв випуск про Зеленського й незламний Київ та анонсував, що покаже президента таким, якого його ніхто не бачив.

Те, що ведучий телепрограми "Вижити за будь-яку ціну" Бер Гріллз в Україні, розлетілося соцмережами ще 30 листопада, коли його заскочили на одній з АЗС. Українці ламали голови, чому насправді мандрівник ризикнув з'явитися в Києві. Як з'ясувалося, його мета – не просто підтримати, а й розповісти світу про Зеленського та Київ, який не скориться.

Важливо Бер Гріллз, що вчить виживати, прогулявся з Зеленським по Києву й погрівся у Пункті незламності

Зеленський знявся у шоу Бера Гріллза

Спецвипуск з Зеленським анонсував сам Бер Гріллз. Він зізнався, що хотів запитати президента, як він зі всім справляється, а натомість дізнався і побачив багато цікавого. Зокрема один зі столичних Пунктів незламності, де є тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок, гарячий чай і навіть солодощі.

Дякую, Володимире Зеленський, за вашу гостинність у такий скрутний час. Залишайся сильним… Завдяки цій спеціальній програмі світ побачить президента Зеленського з того боку, який ніколи раніше не показували,

– написав Бер Гріллз у своїх профілях.

Так, завдяки іменитому мандрівнику з Великої Британії світ побачить, що через регулярні російські обстріли критичної інфраструктури, мільйонам людей у центрі Європи доводиться буквально виживати.

Зеленський з Бером Гріллзом у Києві / Фото Офіс Президента України

У мережі на анонс і фото Бера Гріллза з Зеленським реагують так:

"Герой";

"Це дивовижно";

"Не можу дочекатися, коли побачу це";

"Дві абсолютні легенди нашого покоління".

Нагадаємо, раніше український воєнкор Ілля Пономаренко жартував, що "Бер Гріллз приїхав до України, щоб затестити себе Житомирі". У мережі гумор оцінили й цікавилися, "чому хоче навчиться в українців найвідоміший виживальник світу".