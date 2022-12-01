То, что ведущий телепрограммы "Выжить любой ценой" Беар Гриллс в Украине, разлетелось соцсетями еще 30 ноября, когда его заскочили на одной из АЗС. Украинцы ломали головы, почему действительно путешественник рискнул появиться в Киеве. Как выяснилось, его цель – не просто поддержать, но и рассказать миру о Зеленском и не покоряющемся Киеве.
Важно Беар Гриллс, который учит выживать, гулял с Зеленским по Киеву и грелся в Пункте несокрушимости
Зеленский снялся в шоу Беара Гриллса
Спецвыпуск с Зеленским анонсировал сам Беар Гриллс. Он признался, что хотел спросить президента, как он со всем справляется, а узнал и увидел много интересного. В частности, один из столичных Пунктов несокрушимости, где есть тепло, вода, электричество, мобильная связь, горячий чай и даже сладости.
Спасибо, Владимир Зеленский, за ваше гостеприимство в такое трудное время. Оставайся сильным… Благодаря этой специальной программе мир увидит президента Зеленского с той стороны, которую никогда раньше не показывали,
– написал Беар Гриллс в своих профилях.
Так, благодаря именитому путешественнику из Великобритании мир увидит, что из-за регулярных российских обстрелов критической инфраструктуры, миллионам людей в центре Европы приходится буквально выживать.
Зеленский с Беаром Гриллсом в Киеве / Фото Офис Президента Украины
В сети на анонс и фото Беара Гриллса с Зеленским реагируют так:
- "Герой";
- "Это удивительно";
- "Не могу дождаться, когда увижу это";
- "Две абсолютные легенды нашего поколения".
Напомним, ранее украинский военкор Илья Пономаренко шутил, что "Беар Гриллс приехал в Украину, чтобы затестить себя Житомиру". В сети юмор оценили и интересовались, "чему хочет научиться у украинцев самый известный выживатель мира".